اقتصاد الإمارات تحميه مصدّات مالية قوية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكد صندوق النقد الدولي، أمس، أن الإمارات تمتلك الكثير من مصدات السيولة التي تحمي اقتصادها وتخفف من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، علاوة على ما قدمته الحكومة من دعم على المستوى المالي والضرائبي والنقدي، للمحافظة على سيولة الشركات.

وقال جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن الإمارات من أولى دول العالم في تطبيق خطة احتواء أزمة «كورونا» صحياً واقتصادياً.

وأشار إلى أنه على دول المنطقة توجيه سياساتها نحو حماية محركات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجات السيولة، لافتاً إلى أن الصندوق يدرس 12 طلباً للحصول على تمويل طارئ من دول المنطقة.

وقدر حجم التدابير على مستوى المالية العامة في أنحاء المنطقة بحوالي 3.8% من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة. وأشار إلى أنه على دول المنطقة الاستعداد لتطبيق إصلاحات هيكلية لتسريع التعافي، كما يجب أن يكون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أولويات حكومات المنطقة.