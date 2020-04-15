جورجييفا: نصف العالم طلب مساعدات من صندوق النقد

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن نصف العالم طلب من الصندوق مساعدات إنقاذ مالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كورونا».

وأجرت جورجييفا مقابلة اليوم مع شبكة «سي إن بي سي»، وقالت: «نحن أمام حالة طارئة ليست كغيرها. إنها ليست ناجمة عن حكام سيئين أو أخطاء».

وأضافت بقولها: «لهذا السبب، نوفر التمويل وعلى نحو بالغ السرعة».

وشددت جورجييفا على أهمية الكوادر الطبية في مواجهة الجائحة، فقالت: «نطلب من الحكومات شيئاً واحداً فقط. نقول لهم: رجاءً، ادفعوا لأطبائكم وممرضيكم، تأكدوا أن نظم الرعاية الصحية لديكم تعمل، وأن الفئات الضعيفة وأول المتجاوبين مع الجائحة يحظون بالحماية الواجبة».

وتوقعت جورجييفا إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، بحيث يسجل نمواً يبلغ 5,8% في حال نجح العالم في احتواء الجائحة، وتراجعت أعداد الإصابات الجديدة.

ولكنها استطردت مؤكدةً أنه على الرغم من ذلك، فحتى إن نجح النمو الاقتصادي العالمي في تحقيق هذه الانتعاشة خلال العام المقبل، فإن الناتج الاقتصادي العالمي سيكون أقل من نظيره في 2019.

وحذرت جورجييفا أيضاً من امكانية تدهور الناتج الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، إذا ما عاودت «كورونا» اجتياح العالم.

وقالت جورجييفا: «إنها المرة الأولى في تاريخ الصندوق الذي يحظى فيها الأطباء والعلماء المتخصصون في دراسة الأوبئة بنفس الأهمية التي يحظى بها خبراء الاقتصاديون عند وضع توقعاتنا الاقتصادية».

واختتمت بقولها: «نأمل حقاً ألا يخذلنا علماؤنا».