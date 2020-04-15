سهم «أمازون» يبلغ رقماً قياسياً جديداً

المصدر: دبي - سيد صالح

ارتفع سهم شركة «أمازون»، أمس، إلى 2,217 دولاراً للسهم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى في تاريخ الشركة على الإطلاق، بعد أقل من شهرين فقط من آخر رقم قياسي بلغه سهم الشركة، وكان 2,170.22 دولاراً.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي»، ارتفعت القيمة السوقية للشركة أيضاً، فتجاوزت 1,1 تريليون دولار.

وتأتي هذه الارتفاعات التاريخية في أسهم وقيمة «أمازون» السوقية في ظل ارتفاع الطلب على خدمات ومنتجات الشركة في كل أنحاء العالم على نحو جنوني، بسبب عدم قدرة الملايين من سكان العالم على مزاولة التسوق التقليدي، نتيجة خوفهم من التقاط العدوى بجائحة «كورونا».

وذكرت «سي إن بي سي» أن «كورونا» وضعت «أمازون» في دائرة الضوء على نحو غير مسبوق في تاريخها.

وأضافت أنه في حال انحسار الأزمة الناجمة عن «كورونا» وعودة الحياة إلى طبيعتها، ولو بصفة جزئية على الأقل، من المحتمل أن ينتهي الحال بــ«أمازون» وقد احتفظت بالعملاء الذين كسبت ولاءهم خلال الأزمة، بعد أن اضطرتهم الظروف إلى الاعتماد على الشركة، وعلى غيرها من شركات التسوق الإلكتروني، بصورة شبه تامة في تدبير احتياجاتهم الرئيسة اليومية.

وكانت «أمازون» قد أعلنت أخيراً عن اعتزامها تعيين 175,000 عامل إضافي في مستودعاتها، وأيضاً في قسم خدمات التسليم إلى المنازل، لتلبية الطلب غير المسبوق على خدماتها.