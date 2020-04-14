مسؤول روسي: اتفاق «أوبك +» أنقذ مليوني وظيفة في أمريكا

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن اتفاق «أوبك +»، الذي أُبرم أول من أمس في مؤتمر عبر الفيديو، أنقذ ما يزيد على مليوني وظيفة في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة شركات إنتاج النفط الصخري.

وأدلى ديميترييف، الذي يتولى الإشراف على صندوق الاستثمار السيادي في روسيا، بتصريحات أمس لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، للتعقيب على الاتفاق الأخير.

كما عقَّب أيضاً على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، التي أعرب فيها عن شكره وامتنانه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على دورهما في التوصل إلى الاتفاق، معرباً عن اعتقاده بأن ترامب كان «متواضعاً» بقوله هذا.

وقال ديمترييف: «نعتقد أنه جرى إنقاذ أكثر من مليوني وظيفة في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب لهذا الأمر».

وأضاف ديمترييف: «يبلغ العدد الإجمالي للوظائف في صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة 10 ملايين وظيفة، ولكن إذا احتسبنا الوظائف في الصناعات الأخرى المتأثرة بهذه الصناعة، فنحن نتحدث عن رقم ضخم».

وأكد ديمترييف أهمية الاتفاق في الحيلولة دون المزيد من الانحدار في أسعار النفط، موضحاً: «من دون هذا الاتفاق، كانت أسعار النفط ستتراجع كثيراً إلى ما دون 10 دولارات للبرميل».

وتابع أن الاتفاق في حد ذاته لن يؤدي إلى دفع أسعار النفط إلى أعلى «على نحو استثنائي»، ذلك أن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفاً بسبب تفشي جائحة «كورونا» في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الاتفاق زوَّد الأسعار بأرضية للارتفاع فيما بعد.