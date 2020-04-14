معهد التمويل الدولي يتوقع 41 دولاراً للبرميل بعد اتفاق "أوبك +"

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقع معهد التمويل الدولي في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام، إذا ما جرى التزام أعضاء "أوبك+" بالتخفيض الذي تم التوصل إليه والبالغ 9.7 مليون برميل يومياً، على أن يتم سحب كمية كبيرة من المخزون من الأسواق نتيجة لهذا الخفض

وبعد أربعة أيام من مؤتمرات الفيديو الماراثونية، اتفقت مجموعة أوبك+، بقيادة السعودية، وروسيا مساء الأحد على خفض إنتاج النفط الخام 9.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل حوالي 10٪ من الإنتاج العالمي.

وأشار التقرير إلى توجه متوسط أسعار النفط إلى 32 دولارا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام وإلى 41 دولارا للبرميل في العام الربع الرابع، على افتراض الامتثال الكامل، وشيء من الانتعاش في الطلب العالمي، مضيفاً أن عقود النفط الآجلة الأخيرة تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستصل إلى 39 دولارًا للبرميل في 2020 و42 دولارًا / للبرميل عام 2021.

وقال التقرير، إن الاستمرار في خفض الإنتاج متوقع حتى أبريل 2022، على الرغم من خفضه التدريجي إلى مستويات أقل، مشيرا إلى أن نصف هذا الخفض يأتي من السعودية وروسيا.

وجاء في التقرير أن انخفاض الطلب العالمي على النفط سيستمر في الربع الثاني من 2020. حيث تشير التقديرات إلى أن الاستهلاك العالمي قد انخفض بنسبة 20٪ في الشهرين الماضيين، وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق وحظر السفر.

وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك البنزين والديزل ووقود الطائرات يمثل حوالي 70٪ من إجمالي استهلاك النفط الخام والوقود السائل في 2019، متوقعا عودة بعض الانتعاش في الطلب العالمي في الربعين الثالث والرابع.

وتتمثل مخاطر أسعار النفط النزولية في ضعف الامتثال بالاتفاق الذي أقرته أوبك والدول المنتجة الأخرى من خارج المنظمة، والتعافي البطيء في الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من هذا العام.