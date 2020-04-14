كل أسبوع إغلاق في بريطانيا يخفض الناتج المحلي بنسبة 1.1%

المصدر: لندن (د ب ا)

توقع بنك ليبروم البريطاني الاستثماري أن كل أسبوع إغلاق في المملكة المتحدة سوف يؤدي لانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.1%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يؤدي تفشي فيروس كورونا وإجراءات الاغلاق التي تهدف لاحتوائه لانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح ما بين 7% و 9%.

وقال البنك إنه من المرجح أن تستمر إجراءات الاغلاق حتى أواخر شهر آيار/مايو المقبل، على أن تحدث عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الفيروس في يوليو المقبل.

وتوقع البنك أن يعود نشاط البنية التحتية والخدمات الأساسية الأخرى سريعا بعد انتهاء فترة الاغلاق، ولكن تنبأ باستمرار إغلاق الأنشطة الترفيهية التي تشمل تجمعات كبيرة لفترة أطول.

وأضاف البنك أن الكثير من الشركات يمكن أن تعزز انتاجها سريعا نظريا، ولكن اضطراب سلاسل الامداد سوف يستمر، كما من المرجح أن يضر تراجع دخل المواطنين والغموض المحيط بالاستثمارات المستقبلية بالطلب لبعض الوقت.