ارتفاع الأسهم اليابانية بفضل البيانات الاقتصادية في الصين

المصدر: طوكيو (د ب أ)

ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 3% في ظل تراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني بعد بيانات التجارة الخارجية الصينية الصادرة اليوم.

ارتفع مؤشر نيكي بمقدار 595.41 نقطة أي بنسبة 3.13% إلى 19638.81 نقطة بعد تراجعه أمس بنسبة 33ر2%.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 27.6 نقطة أي بنسبة 1.96% إلى 1433.51 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة "سوفت بنك" بنسبة 5.24% بعد يوم واحد من تحذير المجموعة من احتمال تسجيل خسائر تشغيل قدرها 1.35 تريليون ين (12.5 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، بسبب خسائر استثماراتها في الشركات المختلفة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصين تراجع صاداتها خلال مارس الماضي بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.9%.

وجاءت بيانات الصادرات والواردات التي أصدرتها إدارة الجمارك الصينية اليوم أفضل من توقعات المحللين.