تراجع صادرات وواردات الصين بأقل من التوقعات

المصدر: بكين (د ب أ)

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الثلاثاء تراجع صادرات وواردات الصين خلال مارس الماضي بأقل من التوقعات، رغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتراجعت قيمة صادرات الصين بالدولار خلال الشهر الماضي بنسبة 6.6% مقارنة بقيمتها خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 14%.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 0.9% سنويا خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.9%.

وسجلت الصين خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 19.9 مليار دولار خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون فائضا قيمته 18.5 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات باليوان الصيني بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 2.4% ليصل الفائض التجاري للصين بالعملة المحلية إلى 130 مليار يوان خلال مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع قيمة الصادرات بالعملة المحلية بنسبة 12.8% وتراجع الواردات بنسبة 7%.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك تراجعت الصادرات الصينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.4% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7%.