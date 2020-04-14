ترامب: تخفيض إنتاج النفط سيصل إلى 20 مليون برميل يومياً

المصدر: اف ب

أعلن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب أمس الإثنين أنّ الدول الرئيسية المصدّرة للنفط في العالم تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 20 مليون برميل يومياً وليس 10 ملايين وهي الكميّة التي نصّ عليها اتّفاق أبرمته أخيراً بهدف رفع أسعار الذهب الأسود.

وشدّد ترامب الذي توسّط في الاتفاق الذي أبرمته الدول المنضوية في منظّمة أوبك مع شركائها من خارج هذه المنظّمة، على أنّ الاتّفاق أكبر من المتوقّع وسيساعد على انتعاش قطاع الطاقة من تأثيرات وباء كوفيد-19.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر "بعد أن شاركتُ في المفاوضات، أقول إنّ أوبك وشركاءها يتطلّعون إلى خفض 20 مليون برميل يومياً، وليس 10 ملايين كما تردّد".

وتابع "شكراً لجميع من عملوا معي على إعادة هذا القطاع الكبير جداً إلى مساره، خصوصاً روسيا والسعودية".