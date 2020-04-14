صندوق النقد يخفف أعباء الدين عن 25 دولة لمواجهة كورونا

المصدر: ا ف ب

أعلن صندوق النقد الدولي مساء أمس الإثنين أنّه وافق على تخفيف أعباء خدمة الدين عن 25 من الدول الأكثر فقراً في العالم، من بينها اليمن وأفغانستان، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا في بيان إنّ القرار الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق يسري فوراً" و"يوفّر منحاً لأفقر أعضائنا وأكثرهم ضعفاً لتغطية التزاماتهم المتعلّقة بالديون في صندوق النقد الدولي لمرحلة أولية تمتد على الأشهر الستّة المقبلة، وسيساعدهم على تخصيص المزيد من مواردهم المالية الشحيحة نحو الجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة".

والدول الـ25 التي ستستفيد من هذا الإجراء هي "أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي والموزمبيق والنيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وبرينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو واليمن".