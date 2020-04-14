«أمازون» توظّف 75 ألف عامل لتزايد الطلب

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم، اعتزامها زيادة قوة العمل لديها بمقدار 75 ألف عامل إضافي مع الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية بسبب القيود المفروضة على حركة المستهلكين، في إطار إجراءات مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

قالت أمازون أنها شغلت بالفعل 100 ألف وظيفة مؤقتة ودائمة كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، مضيفة أن التعيينات الإضافية وزيادة الأجور بمقدار دولارين لكل ساعة سيكلفها ما يزيد على 500 مليون دولار وليس 350 مليون دولار، وفقا للتقديرات السابقة.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ازدهار التسوق الإلكتروني وبخاصة السلع الحيوية مثل ورق الحمام ومواد البقالة، في الوقت الذي أصبحت فيه خدمات أمازون المكلفة بمثابة طوق النجاة للكثير من المستهلكين الذين لا يريدون المخاطرة بالخروج من منازلهم والذهاب إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم في ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد.وقالت أمازون إن العمال يمكنهم التغيب عن وظائفهم دون خوف من إنهاء خدماتهم أو معاقبتهم.