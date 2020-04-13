"سوفت بنك" اليابانية تتوقع تكبد خسائر بـ 12.5 مليار دولار بسبب كورونا

المصدر: طوكيو (د ب ا)

قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الاثنين إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 1.35 تريليون ين ( 12.5 مليار دولار) للعام المالي 2019، ويرجع ذلك إلى خسائر الاستثمارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسوف تمثل هذه الأرباح تراجعا للشركة اليابانية للتكنولوجيا مقارنة بتحقيقها أرباح بقيمة 2.3 تريليون ين للعام المالي 2018.

وقالت مجموعة سوفت بنك في بيان إن شركة سوفت بنك التي تدعمها المملكة العربية السعودية، التي تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، تكبدت خسائر بقيمة 8ر1 تريليون ين في العام المالي الذي انتهى في 31 مارس الماضي بسبب " تدهور مناخ السوق".