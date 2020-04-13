شركة نستله العالمية تزوّد 30 دولة بـ 100 ألف طن منتجات سنوياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

انطلاقا من مقرها الإقليمي في دبي تزد شركة نستله العالمية تزوّد 30 دولة بـ 100 ألف طن منتجات سنوياً.

وتتعاون الشركة بشكل متواصل الجهات المعنية في الإمارات للعمل معاً لإيجاد حلول لمواصلة ضمان الإمداد المستمر للأغذية الأساسية، كما زادت قدراتها الصناعية في دبي وتطوير تخطيطها للإمدادات لتلبية الطلبات المتزايدة على الأغذية الأساسية.

وتدير الشركة أربعة مصانع في الإمارات وتتضمن مصانع الشركة كلاً من مصنع نستله «المها» في دبي الجنوب، وينتج خلطات القهوة ومنتجات الطهي، بينما ينتج مصنع نستله دبي الصناعية في تكنو بارك، وينتج منتجات الحليب «نيدو ونان3» بالإضافة إلى منتجات الشوكولا، بالإضافة إلى مصنعين لتعبئة المياه (نستله ووترز)، أحدهما في دبي تكنوبارك، والآخر في أبوظبي، لإنتاج مياه نستله بيور لايف، بما فيها العبوات لخدمة المنازل والمكاتب.