الملك سلمان وترامب وبوتين يرحبون بنتائج الاتفاق التاريخي

المصدر: وكالات

جرى اتصال هاتفي مشترك، مساء أمس الأحد، بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن لبحث ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة "أوبك +".

وأعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر الكرملين في بيان أن الزعماء الثلاثة "أيدوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن مجموعة أوبك + بشأن الحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي".