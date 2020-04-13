أوروبا تتجه نحو ركود أكثر حدة

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس جويندوس إنه من المرجح أن تشهد أوروبا ركوداً أكثر حدة عن بقية العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد في أوروبا ربما لن يتعافى حتى العام المقبل. وتتفاقم التوقعات الاقتصادية في ظل تمديد إجراءات الإغلاق في بعض الدول الأوروبية لوقف تفشي فيروس «كورونا».

وسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام، كما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 10% خلال الفترة الحالية. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن جويندوس القول: «في منطقة اليورو، السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أننا سوف نرصد بعض دلالات النمو ابتداءً من الربع الثالث، ولكن سوف يتعين علينا الانتظار حتى عام 2021 لنرى انتعاشاً ملموساً في النشاط الاقتصادي».

وأضاف: «على أية حالة لن يتمكن عام 2021 من تعويض كل التدهور الذي حدث عام 2020». يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يقوم بضخ أموال غير مسبوقة في حزم تحفيز نقدية للاقتصاد. كما تعهد صانعو السياسات بشراء ديون بقيمة أكثر من تريليون يورو ( 1.1 تريليون دولار).