دول جنوب آسيا تعاني أسوأ تباطؤ اقتصادي في 40 عاماً

المصدر: نيودلهي- رويترز

قال البنك الدولي إن من المرجح أن تشهد الهند وغيرها من الدول في جنوب آسيا أسوأ أداء للنمو الاقتصاد خلال أربعة عقود في العام الجاري، بسبب تفشي فيروس «كورونا». وتوقع البنك في تقرير أن تسجل المنطقة المكونة من ثماني دول نمواً بين 1.8 و2.8 % هذا العام، انخفاضاً من 6.3% في توقعاته السابقة قبل ستة أشهر.

وذكر البنك في التقرير أن اقتصاد الهند، الأكبر في المنطقة، من المتوقع أن ينمو بين 1.5 و2.8% في السنة المالية التي بدأت أول أبريل. ويقدر البنك أنها حققت نمواً بين 4.8 و5% في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس، وبالنسبة للدول الأخرى، توقع البنك أن تعاني سريلانكا ونيبال وبوتان وبنجلادش من انخفاض حاد للنمو الاقتصادي.

وأورد البنك في تقريره المستند لبيانات على مستوى كل دولة، أن من المتوقع أن تدخل الدول الثلاث الأخرى، باكستان وأفغانستان والمالديف، في حالة ركود.