90 عملة رقمية ضمن منصة «بيورنسي»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة بيورنسي، أولى منصات العملات الرقمية المؤمنة عالمياً، منصتها العربية لتداول العملات الرقمية «General trading»، كمرحلة تجريبية.

تُعد منصة بيورنسي (Burency) أول منصة تداول عملات رقمية مؤمنة، ويساعد المشروع في مواجهة تحديات الأمن والسيولة عند تحويل العملات إلى عملات تقليدية في هذه المنطقة، كما سيتم إنشاء مزرعة تعدين خاصة بالمنصة والاستفادة من الطاقة البديلة لتشغيلها وهي الطاقة المائية.

وقال محمد عبد السلام المدير التنفيذي والمؤسس للشركة إن فترة التداول العام التجريبي أتت بعد 6 أشهر من عمليات التداول بشكل خاص من خلال المنصة الرقمية، كما ستكون الانطلاقة بعدد 90 عملة رقمية، والتي بالطبع ستزيد تدريجياً خلال الفترة القادمة، لتشمل العملات المتداول عليها بشكل كبير، وذلك حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف المدير التنفيذي ومؤسس شركة بيورنسي أن منصة التداول توفر بيئة مناسبة وآمنة للبائع والمشتري، في سوق يحكمه العرض والطلب، وبأسعار عادلة ودعم فني متواصل على مدار الساعة.

وأشار المدير التنفيذي والمؤسس لشركة بيورنسي إلى أن افتتاح الصفقات في التداول العام التجريبي بدأ في مرحلتها الأولى وستنضم عملة شركة بيورنسي الخاصة buy token قريباً، وبسعر يبدأ من أربعة عشر سنتاً للدولار الأمريكي للعملة الواحدة.