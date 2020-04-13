الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا قيد التنفيذ

المصدر: (شنغهاي - رويترز)

نقلت صحيفة جلوبال تايمز عن كوي تيانكاي سفير الصين لدى الولايات المتحدة قوله إن بكين ما زالت تنفذ المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين ولكنه أبدى أمله أن يتمكن البلدان من التعاون لتقييم الوضع المتغير وتنسيق استجابتهما.

ونقلت الصحيفة التابعة لصحيفة الشعب اليومية التي تسيطر عليها الصين عن كوي قوله إن بكين ما زالت تشتري منتجات زراعية أمريكية وترفع بعض القيود التي تواجه دخول الشركات الأجنبية سوقها المالية. وقال «نأمل أيضاً أن تتمكن الفرق الاقتصادية للبلدين من الجلوس معاً أو عقد مؤتمر عبر الفيديو لتقييم الوضع المتغير وتنسيق استجابتنا».