البنك الدولي يتوقّع تقدم مبادرة تخفيف أعباء الديون

المصدر: (واشنطن - رويترز)

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إنه واثق من إحراز تقدم بشأن دعوته المشتركة مع صندوق النقد الدولي لتعليق مؤقت في سداد الدول الأكثر فقراً في العالم لديونها الثنائية الرسمية.

وقال إن هذا الاقتراح سيناقشه المسؤولون الماليون من كل من مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وتوقع حصولها على «موافقة واسعة» من قبل لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تضم 25 عضواً.

وأضاف أن فقراء العالم يتطلعون لأن يظهر المجتمع الدولي قيادة حاسمة بشأن تخفيف الديون، وأنا واثق من إحراز تقدم.

وأصدر البنك وصندوق النقد الدوليان دعوتهما لتخفيف أعباء الديون 25 مارس.