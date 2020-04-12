«مجموعة العشرين» تؤكد التزامها بضمان استقرار أسواق النفط

المصدر: الرياض - أ ف ب

أكد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين التزامهم التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار أسواق النفط، ولكنهم لم يشيروا إلى أي اتفاق على خفض لإنتاج الخام.

جاء ذلك في بيان نشر أمس. وكانت مفاوضات طويلة جرت لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول خفض كبير في الإنتاج النفطي عرقلته المكسيك. ولكن اتفاقاً بين المكسيك والولايات المتحدة لمساعدة مكسيكو على تنفيذ حصتها من الخفض التي يريدها المنتجون، رفع على ما يبدو هذه العقبة أمام تفاهم شامل.

وتضمن البيان الختامي الذي نشر في ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية أول دولة مصدرة للنفط في العالم، تعهدات بالتعاون في المستقبل في إطار مكافحة وباء «كورونا»، من دون أن يشير إلى أي خفض. وقال الوزراء في البيان: «نلتزم ضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلّب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالميّ اللاحق».

وقال الوزراء في بيانهم: «نحن ملتزمون العمل معاً بروح من التضامن، بشأن إجراءات فوريّة وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدوليّة غير المسبوقة». وشدد وزراء الطاقة في بيانهم على التزامهم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة.

وبسبب إجراءات العزل التي يخضع لها نصف سكان العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يشهد الطلب على النفط تراجعاً كبيراً بينما تعاني الأسواق فائضاً في العرض.

وعقد الوزراء اجتماعهم عبر الفيديو بعد أن أعلنت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها أنها توصلت أمس الأول إلى اتفاق لخفض العرض العالمي بمقدار عشرة ملايين برميل يومياً في مايو ويونيو.

وتم التوصل إلى هذا التفاهم في اجتماع للدول الكبرى المنتجة للنفط ومن بينها روسيا غير العضو في «أوبك» ولكنها ثاني منتج عالمي وتقود شركاء كارتل.

ولكن المكسيك وهي أيضاً ليست عضواً في أوبك، لم تعلن موافقتها على الاتفاق وهو أمر لا بد منه لإبرامه خلال الاجتماع. وقد رأت مكسيكو أن الجهد المطلوب منها (خفض بمقدار 400 ألف برميل يومياً) مبالغ فيه بالمقارنة بدول أخرى.

اتفاق

وبعد ساعات، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على خفض إنتاج المكسيك.

وأوضح أن المكسيك ستخفض مئة ألف برميل يومياً من إنتاجها والولايات المتحدة ستقوم بتخفيض 250 ألف برميل يومياً تضاف إلى تعهداتها السابقة، للتعويض عن حصة المكسيك. وأكد الرئيس الأمريكي بعد ذلك أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة المكسيك على تنفيذ حصتها من الخفض.

وقال ترامب: نوافق على خفض الإنتاج وهم يوافقون على أن يفعلوا شيئاً ما للتعويض عن ذلك في المستقبل. ولكن هذا الاتفاق الأمريكي المكسيكي لم يسمح بالتوصل إلى قرار بخفض الإنتاج خلال مناقشات وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين.

وفي هذا الإطار، صرح ممثل كندا في الاجتماع سيموس أوريغن وزير الموارد الطبيعية، أن وزراء الطاقة لم يناقشوا أرقاماً. وقال في مؤتمر صحافي هاتفي إن مناقشات اليوم تناولت حلاً متعدد الأطراف لتسوية مشكلة تقلب الأسعار.

وأضاف لم نناقش أرقاماً، ولم يكن الأمر يتعلق بأرقام. وتابع في هذه المرحلة كان الأمر يتعلق فعلياً بمناقشة سياسة والتزام جماعي لاستخدام كل الأدوات المتوافرة لتحسين الاستقرار، موضحا أنه أنشأنا مجموعة عمل ستكلف تأمين عناصر منسقة للرد وتقدم تقرير بشأنها. وقال إن هذه المجموعة ستجتمع قريباً.

جهود

وبحث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة الجهود الأخيرة لمكافحة وباء كورونا المستجد وحماية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وخلال اجتماع مجموعة العشرين، دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نظراءه إلى العمل بروح من الشراكة والتضامن، كما ذكرت قناة تلفزيونية.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من جهته جميع أعضاء مجموعة العشرين، بما في ذلك المكسيك، وكذلك الدول المدعوة، إلى اتخاذ تدابير مناسبة واستثنائية لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق.

وعبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عن أمله أن يؤدي الاجتماع إلى استقرار ضروري جداً في الأسواق النفطية. وقال إن التقلبات الكبيرة التي تلاحظ في الأسواق تضر بالاقتصاد العالمي في وقت لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك.