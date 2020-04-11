أمريكا تنقذ اتفاق «أوبك+» بخفض إضافي لإنتاجها النفطي

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس، إن الولايات المتحدة وافقت على تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط بـ250 ألف برميل يومياً لمساعدة المكسيك على المساهمة في التخفيضات العالمية.

واتفق منتجو النفط في إطار مجموعة أوبك+ بعد محادثات مطولة أول من أمس، على تخفيضات تقارب 10% من الإمدادات العالمية، ولكن المكسيك عارضت المبادرة، ما أثار الاعتراضات على تنفيذها من الأطراف الأخرى.

وقال لوبيز أوبرادور إن المكسيك واجهت ضغوطاً لإجراء تخفيضات قدرها 400 ألف برميل يومياً قبل أن تقلص المجموعة الهدف إلى 350 ألفاً.

وقال لوبيز أوبرادور، الذي يضع زيادة إنتاج النفط ضمن أولويات إدارته، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث معه الخميس وعرض المساعدة قبل أن تعلن المكسيك أنها ستخفض الإنتاج 100 ألف برميل يومياً. وأضاف أن ترامب قال إن بلاده تتعهد بخفض 250 ألف برميل، علاوة على ما ستقوم به من أجل المكسيك، على سبيل التعويض.

وجاء إعلان الرئيس المكسيكي عن التخفيضات الأمريكية بمنزلة المفاجأة نظراً لتردد ترامب السابق في المطالبة بتنفيذ منتجي النفط في بلاده تخفيضات منسقة.