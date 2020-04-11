الإقراض في الصين يقفز إلى 405 مليارات دولار

المصدر: بكين - رويترز

ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين بقوة إلى 2.85 تريليون يوان (405 مليارات دولار) في مارس، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي مستوى قياسياً، حيث ضخ البنك المركزي المزيد من السيولة وخفض تكاليف التمويل لدعم الاقتصاد المبتلى بفيروس كورونا.

وتعهد صانعو السياسات في الصين بمكافحة أثر الجائحة التي يبدو أنها دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم صوب أول انكماش فصلي في 30 عاماً على الأقل.

وتجاوزت القروض الجديدة في مارس توقعات السوق البالغة 1.8 تريليون يوان وبلغت أكثر من 3 أمثال مستواها في فبراير البالغ 905.7 مليارات يوان. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس، أن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي عند 7.1 تريليونات يوان، ليتفوق على ذروة سابقة قدرها 5.81 تريليونات يوان في الربع الأول من 2019. (