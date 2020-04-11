الصين تُشجّع بيع سلع التصدير محلياً لمواجهة تباطؤ التجارة عالمياً

المصدر: بكين - رويترز

قال مساعد وزير التجارة الصيني، أمس، إن بكين ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، إذ تواجه التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة «كورونا».

وفي ظل انتشار فيروس «كورونا» إلى كافة شركاء الصين التجاريين تقريباً، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصدد بلوغ مرحلة قاتمة للنمو في العام بالكامل، إذ يتجه النمو لتسجيل أبطأ وتيرة على الأرجح منذ انتهاء الثورة الثقافية في عام 1976 ويواجه قطاع التصدير خسارة ملايين الوظائف وإغلاق مصانع.

الطلب الخارجي

وقال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة «بسبب الانتشار السريع للوباء في العالم، انخفض الطلب الخارجي والتحدي الأكبر الذي يواجه شركات التجارة الأجنبية هو تراجع الطلبيات».وأضاف أن شركات في شتي القطاعات إما أُلغيت طلبياتها أو أُرجئت، وإن الطلبيات الجديدة «من الصعب للغاية توقيعها». وأردف: «الضبابية التي تكتنف الجائحة أصبحت أكبر ضبابية لتنمية التجارة الخارجية».

وتشير جهات تضع توقعات إلى أن نمو الصين في 2020 قد يقترب من 2 % وهو أدنى مستوى في 40 عاماً بسبب التأثير الشامل للجائحة في الداخل والخارج. ونما الاقتصاد 6.1 % في العام الماضي.

وانخفضت صادرات الصين 17.2 % في يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2019 وانخفضت الواردات 4 % مقارنة مع مستواها قبل عام. وقال رن إن التدابير الحكومية لدعم القطاع تشمل تسريع الصين جهوداً لتنظيم معارض تجارة إلكترونية وتوجيه المصدرين للعمل مع شركات البيع بالتجزئة الإلكترونية بشأن البيع في الأسواق المحلية، وتنسيق بكين مع شركائها التجاريين لتحقيق استقرار في سلاسل الإمداد، موضحاً أن ن الصين ترغب في تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.