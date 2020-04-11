ارتفاع ناتج فرنسا الصناعي في فبراير

المصدر: باريس - د ب أ

ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، أمس، أن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع خلال فبراير الماضي على نحو يفوق التوقعات.

وارتفع الناتج الصناعي الفرنسي في فبراير بنسبة شهرية 0.9 %، مقابل ارتفاع 1.1 % في يناير. وكان من المتوقع أن يرتفع الناتج الصناعي الفرنسي في فبراير 0.1 % فقط. وانتعشت صناعات الفحم وتكرير البترول بنسبة 4.9 %، فيما ارتفع ناتج صناعات النقل 2 %، غير أن ناتج صناعات المعدات والأجهزة انخفض 0.5 %. وفي الوقت ذاته، ارتفع الناتج الصناعي لأنشطة التعدين والمحاجر من 0.6 إلى 0.8 %. وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الفرنسي تراجع بنسبة 1.4 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير الماضي.