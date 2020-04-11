العراق يدرس موازنة بشقين لسعر النفط

المصدر: (الناصرية (العراق) - د.ب.أ

أفاد مسؤول حكومي عراقي أمس، بأن الحكومة العراقية تدرس إعداد مشروع موازنة اتحادية جديدة للبلاد للعام الحالي باعتماد سعرين للنفط الخام، الأول ثابت والثاني متحرك، بسبب تدني أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال عبدالحسين الهنين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية «إن الحكومة العراقية تتعامل بشكل جدي مع تراجع النفط وتدرس إعداد الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي بسعرين للخام، الأول ثابت لا يتجاوز 30 دولاراً للبرميل لسد المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها». وأضاف «وأما السعر الثاني المتحرك فسيكون بمبلغ يزيد على 30 دولاراً للبرميل في أي فترة من فترات السنة المالية، وفيه يتم التعامل بشكل نسبي من المتطلبات الأخرى اعتماداً على متغيرات أسعار النفط».