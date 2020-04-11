«إيرباص» ترجئ خططاً لإضافة خط تجميع للطائرة إيه321

المصدر: باريس، تولوز - رويترز

أرجأت «إيرباص» خططاً لإنشاء خط تجميع جديد في تولوز بفرنسا لطائرتها إيه 321 في الوقت الذي تكابد فيه الشركة أزمة كورونا.

وأعلنت «إيرباص» خططاً بشأن الخط في يناير حين كانت مشكلتها تتمثل في كيفية تلبية الطلب القياسي على الطائرة من موقعها في هامبورج بألمانيا، حيث واجهت صعوبات في استيعاب الساعات الإضافية والتعقيد الذي ينطوي عليه تصنيع أكثر طائرات إيرباص ذات الممر الواحد طموحاً.

وقالت مصادر بالقطاع إنه على الرغم من أن خطة تحويل مصنع الشركة لإنتاج إيه 380 في تولوز والذي يقلص نشاطه، ما زالت مطروحة فإن الحاجة الملحة للمضي قدماً فيه اختفت مع الضغوط المالية الناجمة عن الوباء. وقال ناطق باسم الشركة «خططنا لخط لإيه 321 في تولوز متوقفة، معلقة... حين نرى المعدلات ترتفع مجدداً» سنعيد الانخراط في الخطط.