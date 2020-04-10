رئيس المكسيك يعلن التوصل لاتفاق مع ترامب لخفض إنتاج النفط

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس المكسيك، البلد الوحيد الذي عارض قرار الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض إنتاج النفط، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الإنتاج.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن المكسيك ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن ترامب هو الذي تواصل معه.

وقال في مؤتمر صحافي الجمعة: "ترامب تواصل معنا".

وبموجب اتفاق أوبك الجمعة كان على المكسيك خفض إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً.لكن المكسيك قاومت، وأرادت أن يقتصر خفضها على 100 ألف برميل فقط يومياً.

وصرّح لوبيز أوبرادور أنّ ترامب وافق على خفض الإنتاج الأمريكي بمقدار 250 ألف برميل يومياً "تعويضاً" عن المكسيك.