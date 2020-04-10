مصر تخفّض توقعات النمو إلى 4.5 %

المصدر: القاهرة – رويترز

خفض محمد معيط وزير المالية المصري توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2019-2020، إلى بين 4.5 و5.1 %، بدلاً من 5.7 %، كانت متوقعة، بسبب تداعيات «كورونا».

وبلغ معدل النمو في مصر في 2018-2019، نحو 5.6%. ويلقى نمو الاقتصاد الدعم من تحسن السياحة، وتحويلات العاملين في الخارج لكن تداعيات «كورونا»، ستؤثر بقوة في قطاعات السياحو والطيران والصناعة .

وأضاف أن خفض بلاده لأسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيكلفها 10 مليارات جنيهوأن بلاده أنفقت 30 مليار جنيه من حزمة مخصصة لمواجهة تداعيات «كورونا» تبلغ 100 مليار جنيه.