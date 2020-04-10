2.3 تريليون دولار من الاحتياطي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد

المصدر: واشنطن - الوكالات

أعلن بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي، أمس، أنه سوف يتخذ إجراءات إضافية لتوفير قروض بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات «كورونا».

وقال البنك إن القروض تساعد المؤسسات والأفراد كما سوف تدعم قدرة الدولة والحكومات المحلية على أداء الخدمات.

وقال جيروم باول رئيس البنك: «دورنا هو توفير المقدار الذي نستطيعه من الاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي وأن ما نتخذه من إجراءات اليوم سوف يساعد في ضمان حدوث انتعاش في النهاية.

وقال الاحتياطي الاتحادي: «ستساعد هذه التمويلات الأسر والشركات من كافة الأحجام، وتوفر موارد للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات لتقديم مساعدة حيوية في زمن الجائحة». ويوجّه البرنامج إلى الشركات والأسر والسلطات المحلية التي تعاني أزمة سيولة جراء توقف قطاعات واسعة بسبب «كورونا».