مديرة صندوق النقد: "كورونا" يسبب أسوأ عواقب اقتصادية منذ الكساد الكبير

المصدر: واشنطن (أ ف ب)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس إن جائحة كورونا (كوفيد-19) ستسبب "أسوأ العواقب الاقتصادية منذ الكساد الكبير" عام 1929، مشيرة إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضو في الصندوق ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها.

بالإضافة إلى ذلك، قالت كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي سيشهد في أحسن الأحوال "انتعاشاً جزئياً" في عام 2021 شريطة أن يتم احتواء الوباء في النصف الثاني من عام 2020 ويكون من الممكن رفع تدابير العزل للسماح باستئناف النشاط الاقتصادي.

وحثت في كلمة ألقتها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية التي ستعقد عن طريق الفيديو، على تجنب أن تتحول أي صعوبات محتملة في السيولة إلى مشكلات في الملاءة المالية للأسر والشركات، مما قد يترك "ندبة على الاقتصاد العالمي ستزيد من صعوبة الانتعاش".