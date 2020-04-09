إجراءات الاغلاق تكبد الاقتصاد السنغافوري خسائر بقيمة 7 مليار دولار

المصدر: سنغافورة (د ب ا)

ذكرت تقارير اليوم الخميس أن إجراءات الاغلاق الجزئية في سنغافورة لاحتواء تفشي فيروس كورونا سوف تكبد الاقتصاد خسائر بقيمة 10 مليار دولار سنغافوري ( 7 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شوا هاك بين، كبير الاقتصاديين في بنك ماي بنك في سنغافورة قوله إن حجم الخسائر سوف يبلغ نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وكانت سنغافورة قد حظرت التجمعات الاجتماعية وأغلقت أماكن العمل ماعدا المتعلقة بالخدمات الأساسية، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا.

وقد بدأ تنفيذ هذه الإجراءات هذا الأسبوع، وسوف تستمر حتى الرابع من مايو المقبل.

وتتوقع حكومة سنغافورة انكماش الاقتصاد بنسبة تترواح ما بين 1% و 4%، وقد تعهدت بتقديم دعم نقدي بقيمة نحو 60 مليار دولار سنغافوري، أو ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي، لمساعدة الشركات والأفراد مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وكانت سنغافورة قد سجلت أمس الأربعاء 142 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 1623.