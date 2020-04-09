بيزوس لا يزال الأغنى و٤ إماراتيين بالقائمة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حافظ جيف بيزوس على مركزه كأغنى شخص في العالم، للعام الثالث على التوالي في قائمة «أغنياء العالم 2020» الصادرة، أمس، عن مجلة «فوربس»، على الرغم من منحه 36 مليار دولار من أسهم «أمازون» لزوجته السابقة ماكنزي بيزوس كونها جزءاً من تسوية الطلاق الصيف الماضي، وبلغت ثروته 113 مليار دولار، فيما ضمت القائمة 4 من المستثمرين الإماراتيين.

وتصدر عبد الله الغرير، الإماراتيين ضمن قائمة أثرياء العالم، واحتل المرتبة 494 عالمياً بثروة 3.7 مليارات دولارات، وفي المترتبة الثانية جاء ماجد الفطيم محتلاً المرتبة 590 عالمياً بثروة نحو 3.3 مليارات دولار. وفي المرتبة الثالثة جاء عبد الله الفطيم محتلاً المرتبة 1001 بثروة 2.1 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة جاء حسين سجواني، واحتل المرتبة 1513 عالمياً بثروة 1.4 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية عالمياً حل بيل غيتس بثروة 98 مليار دولار، تلاه بيرنارد أرنولت بثروة 76 مليار دولار، بينما حل وارن بافيت في المركز الرابع بثروة 67.5 مليار دولار، يليه لاري ايلسون بـ 59 مليار دولار، وفي المركز السادس جاء امانسيو اورتيغا بـ 55.1 مليار دولار، بينما حل مارك زوكربيرغ في المركز السابع بنحو 54.7 مليار دولار.

وجاء جيم والتون في المركز الثامن بثروة 54.6 مليار، فيما حلت أليس والتون في المركز 9 بـ 54.4 مليار دولار، وفي المركز 10 حل روب والتون بثروة54.1 مليار دولار، وجاء لاري بيج من جوجل في المركز 13 بثروة 50.9 مليار دولار.