النفط يرتفع والأسواق تترقّب «أوبك+» اليوم

المصدر: ( سيئول – رويترز)

عاودت أسعار النفط الارتفاع أمس، بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعاً بين أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء (أوبك+) سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس «كورونا».

وخلال التعاملات ارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتًا أو 0.8 % إلى 32.08 دولاراً للبرميل بعد أن انخفض 3.6 % أول من أمس، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو 3.8 % إلى 24.45 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 9.4 % في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمن فيهم روسيا أكثر نجاحًا من اجتماع عُقد في أوائل مارس. وتمخض ذلك الاجتماع عن الفشل في تمديد تخفيضات وحرب أسعار بين السعودية وروسيا وسط تراجع الطلب.

لكن المخاوف تظل موجودة بشأن دور الولايات المتحدة في أي تخفيضات للإنتاج.

ومن المرجح أن تتفق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، على خفض الإنتاج، لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.