الرئيس الصيني: الاقتصاد يواجه صعوبات جديدة

المصدر: بكين (د ب أ)

ذكر تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني، شي جين بينج قوله إن بلاده تواجه تحديات جديدة اقتصادية واجتماعية بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا، مما يرفع الحالات المستوردة ويزيد المخاطر على النمو، وذلك في اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي يرأسه.

ويطالب المكتب السياسي بتنفيذ سياسات لاستئناف العمل والانتاج وتوسيع الطلب المحلي والدفع من أجل فتح المتاجر والمراكز التجارية والاسراع من الاستثمار، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

يذكر أن الصين لديها القدرة على ضمان إمدادات الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية المهمة واحتياطات الحبوب مازالت هائلة .