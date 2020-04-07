ألمانيا تحث على توسيع القدرات المحلية لإنتاج مستلزمات الحماية الطبية

المصدر: برلين (د ب أ)

حثَّ وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الشركات الألمانية على إنتاج مستلزمات الحماية الطبية للمستشفيات في ظل أزمة جائحة كورونا المستجد.

وقال ألتماير اليوم الثلاثاء في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف": "يتعين علينا الاهتمام بأن تبدأ الشركات في ألمانيا إنتاج (هذه المستلزمات) في أقرب وقت".

تجدر الإشارة إلى أن أزمة جائحة كورونا تسببت في نقص حاد في مستلزمات الحماية الطبية مثل الكمامات وسترات الحماية.

وأكد ألتماير عزم المستشارة أنجيلا ميركل تقليص الاعتمادية على الأسواق الدولية في توفير هذه المنتجات.