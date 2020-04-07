ارتفاع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد الياباني خلال فبراير الماضي

المصدر: طوكيو (د ب أ)

أظهرت بيانات رسمية أولية نشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال فبراير الماضي بعد تراجعه في يناير الماضي.

وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في فبراير الماضي 92.1 نقطة مقابل 90.5 نقطة في يناير الماضي. كان المحللون يتوقون ارتفاع المؤشر خلال فبراير الماضي إلى 92 نقطة.

وارتفع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 95.8 نقطة خلال فبراير الماضي مقابل 94.7 نقطة خلال يناير الماضي.

وتراجع مؤشر "التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 101 نقطة في فبراير الماضي، مقابل 103.7 نقطة خلال الشهر السابق.

