"سامسونج" تتوقع ارتفاع أرباح الربع الأول رغم تداعيات كورونا

المصدر: سول - وكالات

قالت سامسونج إلكترونكس، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع ارتفاع أرباحها للربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي متخطية توقعات المحللين، حيث ساعدت مبيعات قوية للرقائق على تخفيف الأثر السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

وساهم التحول إلى العمل من المنزل للحد من انتشار "كورونا"، في تعزيز الطلب على رقائق الذاكرة التي تصنعها "سامسونج" والأساسية لعمل مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وتوقعت الشركة الكورية الجنوبية، أن تبلغ أرباحها التشغيلية 6.4 تريليون وون (5.23 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس بزيادة 2.7%، مقارنة مع 6.2 تريليون وون قبل عام.

كما توقعت الشركة الأكبر في العالم لصناعة الجوالات الذكية ورقائق الذاكرة تسجيل إيرادات بقيمة 55 تريليون وون، بالمقارنة مع 52.39 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.