تريليون دولار حزمة تحفيز يابانية

المصدر: (طوكيو - وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 108 مليارات ين نحو (تريليون دولار)، لدعم اقتصاد البلاد في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح آبي أن قيمة الحزمة تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أي أنها «غير مسبوقة بحجمها» على حد تعبيره. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل اليوم.

ووفقاً لوسائل إعلام يابانية، فإن آبي يعتزم إعلان حالة الطوارئ اليوم وسط انتشار الفيروس في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى. لكن الخبير الاقتصادي لدى «سو مي تراست» ناويا أوشيكوبو أشار إلى أن الحزمة لن تضمن تجنّب اليابان الانكماش في النصف الأول من العام الجاري «لكنها ستطلق تعافياً سريعاً» في النصف الثاني. وتوقع معهد أبحاث «داي ايتشي» بأن تخفض القيود الإضافية في طوكيو إجمالي الناتج الداخلي لليابان ب،5,1 تريليونات ين (47 مليار دولار) كل شهر.