تجدد الدعوة إلى «خطة مارشال» لإنقاذ أوروبا

المصدر: (برلين - د ب أ)

جددت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، دعواتها من أجل الاستثمار الضخم في ميزانية الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يواجه فيه التكتل الأثر الاقتصادي لفيروس «كورونا»، وذلك في مقال رأي نشر أمس.

وكانت فون دير لاين قد اقترحت إعادة النظر في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 والتي يمكن أن تحاكي حزمة الإنعاش الهائلة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وكتبت في مقال رأي بصحيفة «فيلت أم زونتاج»: «نحتاج إلى خطة مارشال لأوروبا.. ميزانية الاتحاد الأوروبي مقبولة في جميع الدول كأداة تعويض تضامني ويجب أن يجري تكييفها وفقاً للأزمة»، معربة عن ثقتها بأن أوروبا ستتعافى قريباً.

\وأضافت: «المليارات الكثيرة التي يجب استثمارها اليوم لتجنب كارثة أكبر ستربط الأجيال.. هذا سيجدد أيضاً الشعور بالمجتمع داخل الدول الأوروبية في وقت الأزمات».