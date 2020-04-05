9.1 % انخفاض الطلب على الشحن الجوي

المصدر: (جنيف - البيان)

أظهرت بيانات للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» انخفاض مستويات الطلب على خدمات الشحن الجوي 9.1 % في شهر فبراير.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد : «شهد فبراير ازدياداً ملحوظاً في انتشار كورونا، والذي أثر على الشحن الجوي، حيث انخفض الطلب المعدل موسمياً على الشحن الجوي 9.1 %، وكانت شركات النقل في آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرراً بانخفاض معدّل 15.5 %».

وشهدت أوروبا انخفاضاً حاداً في نمو إجمالي أحجام الشحن الجوي على أساس سنوي في فبراير 2020، وسجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ انخفاضات معتدلة في حين سجلت الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا نمواً في معدلات الطلب على الشحن الجوي مقارنةً مع معدلاتها في فبراير 2019.