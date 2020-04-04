«أوبك بلس» تبحث الاثنين دعم استقرار النفط

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت أذربيجان أمس أن وزراء الطاقة في دول تجمع أوبك بلس سوف يعقدون مؤتمراً عبر الفيديو بعد غد الاثنين، في مسعى للتوصل إلى وسيلة لإعادة الاستقرار لأسعار النفط.

وقالت وزارة الطاقة الأذربيجانية: «ينعقد الاجتماع بدعوة من السعودية بعد المحادثات التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب». وسيضم الاجتماع أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ومقرها فيينا، والدول الحليفة المنتجة للنفط ضمن تجمع أوبك بلس، مثل أذربيجان وروسيا، بحسب البيان.

وأكد مصدر في فيينا أن وزراء تجمع أوبك بلس سيجرون محادثات قد تنضم إليها دول أخرى. وأفادت بلومبيرغ بأن سعر النفط تجاوز 32 دولاراً في لندن، فيما يسعى تجمع «أوبك بلس» لإيقاف اضطراب سوق النفط الخام، ومناقشة خفض الإنتاج 10% من الإنتاج العالمي. وقال أحد مندوبي تجمع أوبك بلس إن خفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يومياً يعد هدفاً واقعياً.