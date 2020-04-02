فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل صندوق إنقاذ الأسبوع المقبل

المصدر: باريس (د ب ا)

طالب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على تفعيل صندوق إنقاذ أوروبي خلال اجتماع مقرر الثلاثاء المقبل.

وأوضح لومير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه يتعين أن يصدق الاجتماع على حزمة تمويل تقدر بـ 200 مليار يورو ( 219 مليار دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي ووضع خطة لإعادة تأمين أوروبية بشأن البطالة تقدر قيمتها بـ 100 مليار يورو.

ولكن لومير حذر من أن هناك حاجة "واضحة لاتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة المسائل الرئيسية المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي. لا تقللوا من التأثير العميق والعنيف لهذه الأزمة على اقتصادياتنا. سوف يكون هناك حاجة لفعل المزيد".