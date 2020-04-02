البنك الدولي يُسرّع منح قرض للفلبين بـ 100 مليون دولار لمواجهة "كورونا"

يعمل البنك الدولي على تسريع إجراءات منح قرض بقيمة 100 مليون دولار إلى الفلبين لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19).

ويهدف القرض إلى تمكين وزارة الصحة الفلبينية من إنتاج معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين في الصفوف الأمامية والمخابر، وإنتاج مواد ومستلزمات الفحص، وإقامة مناطق الحجر الصحي وغرف العزل وغيرها من المرافق الأساسية اللازمة للحد من تفشي كورونا، الذي تسبب حتى اليوم بإصابة 2633 أشخاص، ووفاة 107 شخص في الفلبين.

كما كثّفت الحكومة الفلبينية، من خلال وزارة المالية، جهودها لاحتواء الفيروس من خلال التعاون عن كثب وبناء شراكات فعالة مع مختلف الوكالات والهيئات الدولية المعنية.

وبحسب كارلوس دومينغيز الثالث، وزير المالية في الفلبين، حصلت البلاد على منحة بقيمة 3 ملايين دولار من صندوق الاستجابة للكوارث في آسيا والمحيط الهادي التابع للبنك الآسيوي للتنمية بهدف تعزيز قدرات وزارة الصحة والهيئات الأخرى المعنيّة في البلاد في تشخيص وتأكيد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

وسيتولى البنك الآسيوي للتنمية إدارة المنحة بحيث تتضمن شراء المستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ والتي تشمل معدات الوقاية الشخصية، وزيادة قدرات وزارة الصحة على معالجة الحالات الخفيفة من خلال تعزيز استراتيجياتها (بما يشمل بناء مستشفيات مؤقتة)، ورفع سوية المعدّات الموجودة في المستشفيات. كما سيتولى البنك الإقليمي للتنمية اختيار العقود التي يتم توقيعها مع الموردين والقيام بتسديد قيمتها.

وكان الفريق الاقتصادي للرئيس دويترتي، والذي يعمل تحت إشراف الوزير دومينغيز، كشف في وقت سابق عن حزمة من الإجراءات ذات الأولوية بقيمة 531.9 مليون دولار (27.1 مليار بيزو) لمساعدة العاملين في الصفوف الأمامية على مكافحة هذا الوباء، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص الأكثر تضررًا من التباطؤ الاقتصادي الذي فرضه تفشي الفيروس.

وبدوره، قال وزير المالية الفلبيني: "لدينا موارد كافية ولكنها محدودة، لذا فإن مهمتنا اليوم تتمثل في ضمان توفر الأموال الكافية لدعم البرامج التي تخفف من أعباء تفشي كورونا على الاقتصاد الفلبيني".

من جهة أخرى، أعلنت حكومة الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن التزامها بتقديم منحة بقيمة 2.7 مليون دولار لدعم جهود دولة الفلبين في مواجهة كورونا.