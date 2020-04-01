النفط يعوّض بعض خسائره

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

عوضت أسعار النفط أمس بعض خسائرها، وسط آمال أن ينعش التعافي الاقتصادي في الصين الطلب ورغم ذلك فإن الأسعار تتجه لتسجيل أسوأ ربع في التاريخ.

ووفقاً لبيانات «بلومبيرغ» فإن العقود الآجلة في نيويورك ارتفعت للمرة الأولى منذ 4 جلسات بـ5.1%، بعد صدور بيانات تصنيع أقوى مما كان متوقعاً من الصين ورغم هذا فإن الأسعار لا تزال منخفضة 65٪ مقابل نهاية ديسمبر في ظل تلاشي الطلب وإغراق السوق بالنفط الخام.

وزاد خام برنت أمس 30 سنتاً أو ما يعادل 1.3% مسجلاً 23.06 دولاراً خلال التعاملات وارتفع الخام الأمريكي 1.21 دولار أو 6 % مسجلاً 21.30 دولار.