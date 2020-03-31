وزراء مالية مجموعة الـ 20: ضخ 160 مليار دولار لمواجهة تفشي كورونا

المصدر: الرياض - وكالات

رحب وزراء مالية مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم برئاسة السعودية، أمس باستعداد حكام البنوك المركزية في دول المجموعة ضخ 160 مليار دولار، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المجتمعون خلال الاجتماع الذي جرى عبر تقنيات التواصل الافتراضي، توافقهم على تقديم خريطة طريق مكافحة كورونا في 15 أبريل المقبل.

وقالت الرئاسة السعودية للمجموعة إن الاجتماع الثاني الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين يهدف إلى "النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثارها البشرية والاقتصادية".

كما تابع الاجتماع "نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عُقدت 26 مارس 2020، والمضي قدماً في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب".

وأفاد بيان مشترك أن خطة عمل لمجموعة العشرين لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا ستتناول خطر انكشافات الدين للدول منخفضة الدخل وتقدم مساعدات مالية لدول الاقتصادات الناشئة.

وناقش وزراء مالية دول مجموعة العشرين ومحافظو بنوكها المركزية في مؤتمر عن بعد دور صندوق النقد والبنك الدوليين في توفير الموارد واستكشاف إجراءات لتخفيف حدة نقص السيولة في الأسواق الناشئة التي يصيب اقتصاداتها، شأنها شأن غيرها، جمود ناجم عن تأثير الفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل دول العشرين مع مجلس الاستقرار المالي بالمجموعة، الذي تأسس بعد الأزمة المالية في 2008، لتنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية المتبعة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تضع مجموعات عمل تفاصيل الخطة قبل الاجتماع المقبل للمجموعة في 15 أبريل.