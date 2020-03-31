ترامب يبحث أسعار النفط مع بوتين

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين للتباحث بشأن أسعار النفط الحالية، واتفقا على إجراء مناقشات حول أسعار النفط العالمية بين مسؤولي الطاقة في البلدين وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن تصريحات صادرة عن الكرملين.

وكان ترامب قد تحدّث هاتفياً مع برنامج «فوكس أند فريندز»، على شبكة «فوكس» التلفزيونية معلناً نيته الاتصال بنظيره الروسي. وأوضح ترامب أنه لا يريد أن يرى قطاع الطاقة وهو «يتعرض للاستنزاف التام».

واعتبرت «بلومبيرغ»، أن هذا يعد بمثابة تحوّل في وجهة نظر ترامب حيال أسعار النفط، التي أعلنها سابقاً، حينما شبّه تدهور أسعار النفط بـ«خفض في الضرائب» على المواطنين الأمريكيين.