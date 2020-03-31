الأسواق العالمية تكافح «كورونا» والنفط دون 20 دولاراً

المصدر: دبي - سيد صالح

حققت الأسواق العالمية، أمس، مكاسب في بداية أسبوع التعاملات وكافحت تأثيرات فيروس «كورونا»، ففي أمريكا، ارتفع مؤشر «داو جونز» بواقع 377.29 نقطة، وبنسبة 1.7% ليغلق عند 22,014.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.1% ليغلق عند 2,594.29، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك دبي» بنسبة 2,4% مغلقاً عند 7,678.18 نقاط. وسجلت غالبية الأسواق الأوروبية ارتفاعات محدودة، فقد ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر «داكس» بنسبة 1.9%، وارتفع مؤشر «كاك» بنسبة 0.62%.

فيما واصلت أسعار النفط تراجعها، فتراجع خام «برنت» 13 سنتاً إلى 21.76 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى منذ 2002. وانخفض «خام غرب تكساس الوسيط» إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر الخام الأمريكي 19.85 دولاراً للبرميل، فاقداً 7 سنتات بتراجع دون الـ20 دولاراً لأول مرة منذ عام 2002.