«المركزي السعودي» يواجه «كورونا» بإجراءات

المصدر: (الرياض - د ب أ)

اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود المبذولة لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووفقا لبيان صادر أمس عن المؤسسة، فإن الإجراءات تتضمن دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية؛ لتخفيف الآثار وتمكينهم من الاستمرارية في ممارسة أنشطتهم واعتماد وتنفيذ خطط عملائهم من القطاع الخاص للمحافظة على مستويات التوظيف للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس «كورونا».

كما تتضمن الإجراءات توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، لمدة ستة أشهر.