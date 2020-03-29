النواب الأمريكي يقر حزمة تحفيز بـ 2.2 تريليون دولار لمواجهة كورونا

المصدر: (واشنطن – رويترز)

وافق مجلس النواب الأمريكي على حزمة بـ2.2 تريليون دولار الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي كورونا.

وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى توقيعها كي تصبح قانوناً سارياً.تتضمن حزمة الإنقاذ 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر، كما تشمل 350 مليار دولار قروضاً للشركات الصغيرة، و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة، و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة.

وتجاوزت الولايات المتحدة أول من امس كلاً من الصين وإيطاليا لتصبح البلد ذا العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس.