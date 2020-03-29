«أوبك» لا تؤيد دعوة إجراء مشاورات طارئة

المصدر: (فيينا - د ب أ)

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أمس عن أن الدول الأعضاء في «أوبك» لا تؤيد طلب رئاسة المنظمة إجراء مشاورات طارئة بشأن تهاوي أسعار النفط.

ونقلت الوكالة عن مندوب في «أوبك» القول إن الجزائر، التي تشغل الرئاسة الدورية للمنظمة في الوقت الحالي، دعت الأمانة العامة لأوبك إلى عقد اجتماع للجنة المعنية بتقييم أحوال السوق في الوقت الذي تدهورت فيه الأسعار بسبب جائحة كورونا، وحرب الأسعار.

ولم تحظ الدعوة بموافقة الأغلبية اللازمة لعقد الاجتماع، بحسب المندوب الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حيث إن المناقشات سرية، والذي أوضح أن الرياض ضمن عواصم «أوبك» التي تعارض فكرة الاجتماع.